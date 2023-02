La convenienza dei pannelli solari portatili

Si fa sempre più urgente l’esigenza di salvare il Pianeta, pertanto, ognuno di noi deve agire in maniera consapevole, ponendosi come obiettivo la salvaguardia della nostra Terra.

L’energia rinnovabile, rappresenta la nuova frontiera, il modo più giusto per intraprendere un percorso che miri al risparmio e a ridurre le emissioni. I pannelli solari portatili sono la soluzione ideale, in quanto possiedono un peso leggero, sono rinnovabili, economici ed esigono una manutenzione ridotta.

L’ecosistema che fa bene

Sfruttare al meglio l’innovazione tecnologica per riuscire ad ottenere soluzioni all’avanguardia e soprattutto sostenibili, è il mantra a cui tutti dovremmo attenerci.

Lasciare un pianeta migliore alle prossime generazioni è il nostro preciso dovere e nessuno può sottrarsi. Il fotovoltaico è la soluzione migliore per chi desidera produrre energia sostenibile anche qualora fosse lontano da casa.

I pannelli solari portatili, infatti, non sono utili solo in casa o in giardino, ma anche per il campeggio o i viaggi in camper. Sono piccoli impianti molto facili da installare che sfruttano energia green in qualunque luogo ci si trovi.

Attraverso le celle, trasformano i raggi solari in energia elettrica, come qualsiasi altro modello tradizionale. I pannelli solari portatili sono realizzati in in silicio monocristallino, un materiale molto leggero che conferisce ulteriori vantaggi, sono di lunga durata e permettono di assorbire una grande quantità di energia.

Il funzionamento

Qual è il funzionamento di questi innovativi sistemi?

Come evidenziato in precedenza, i pannelli solari portatili assorbono i raggi solari raccogliendo l’energia prodotta nelle celle.

I pannelli solari utilizzano una power station portatile, la quale converte l’energia in elettricità in grado di alimentare tanti apparecchi contemporaneamente.

La stessa energia, viene immagazzinata nel generatore solare sino a quando è necessario: un sistema comodo e semplice e soprattutto utile a ridurre di gran lunga gli sprechi, perché viene utilizzata solo l’energia di cui si ha realmente bisogno.

Tanti modelli per un unico obiettivo

Tra le tante tipologie esistenti in commercio, il pannello solare portatile EcoFlow offre una vasta gamma di scelta tra cui orientarsi.

La differenza risiede nella potenza dei watt, ma l’obiettivo è lo stesso, quello di fornire una soluzione valida, economica e sostenibile a tutti coloro che desiderano cambiare stile di vita, migliorando la propria e quella dei propri cari.

I pannelli solari da 110W sono flessibili, hanno uno strato protettivo impermeabile e si ripiegano facilmente, pertanto, sono molto utili per un viaggio. Utilizzano il solar connettore universale e si possono collegare alla maggior parte delle power station, per avviare subito la ricarica.

I pannelli solari portatili da 160W hanno un design leggero e sono perfetti per le attività all’aperto e per il campeggio. Il pannello solare da 220W cattura fino al 25% di energia in più, è molto resistente e compatto e si abbina facilmente alla power station portatile.

Il più potente è il pannello solare da 400W, in quanto è capace di essere utilizzato anche per un utilizzo domestico, sono sufficienti, infatti, 4 pannelli ricaricabili in meno di 6 ore.

La scelta migliore

I pannelli solari portatili rappresentano una scelta ottimale, quella più green e adatta ad un’abitazione molto smart. È necessario però scegliere il pannello più idoneo alle proprie esigenze in modo da avere la certezza di soddisfare il fabbisogno.

Il pannello solare portatile Ecoflow, per esempio, è protetto da uno strato leggero di ETFE, impermeabile e resistente, per questo motivo non teme nessun agente atmosferico. La custodia si trasforma in un pratico supporto autoportante che regola i pannelli solari flessibili catturando ancora più raggi solari. Inoltre, grazie alla facilità in cui si piega, può essere riposto in una borsa per essere trasportato e conservato.

In questa maniera, anche quando non viene utilizzato risulta sempre ben protetto. Si possono posizionare ovunque e semplicemente, in quanto possiedono un design leggero.

I prezzi dei pannelli solari portatili

Il costo di un pannello solare portatile è variabile, ma generalmente oscilla tra i 500 e i 700 euro. Il prezzo dipende dalla potenza, dalla dimensione e dalle caratteristiche tecniche, ma per assicurarsi un prodotto di qualità, generalmente non sarà mai sotto i 500 euro.

In commercio, tuttavia, esistono anche delle soluzioni più economiche, ma in questo caso, spesso il costo minore è sinonimo di scarsa efficienza.

Prima di effettuare l’acquisto è sempre meglio considerare le proprie esigenze ed il reale fabbisogno, ma la ciò che conta comprendere è che investire nel fotovoltaico è sempre conveniente e il risparmio risulterà notevole anche in bolletta.

Con un pannello solare portatile di circa 300W si produce circa 1/4 o 1/5 del consumo energetico di una famiglia media. L’energia prodotta dai pannelli solari portatili, può essere prodotta in casa tramite l’ausilio del cavo elettrico, infatti, sul retro ci sono dei cavi che possono essere collegati alle prese ed essere utilizzati in tutti i momenti che si desidera.

Verso una maggiore sostenibilità

Sostenibilità, energia rinnovabile, ecosistema e green economy sono tutti termini molto in auge nel nostro vivere quotidiano, concetti fondamentali con i quali tutti dovremmo andare d’accordo.

La sostenibilità ambientaleconsiste nell’aver cura di tutto ciò che ci circonda, significa adottare correttamente le risorse e abbassare le emissioni inquinanti.

Gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari portatili rappresentano il futuro, un chiaro segnale di cambiamento necessario, utile non solo a noi ma soprattutto alle generazioni future.

Il Pianeta è uno solo e dobbiamo prendercene tutti cura e possedere un atteggiamento responsabile. I pannelli solari portatili rappresentano una soluzione molto valida ed economica e grazie alla facile installazione si può ottenere una struttura in grado di sfruttare l’energia solare a proprio vantaggio. Per far funzionare in maniera ottimale l’impianto è sufficiente posizionare il pannello inclinato sotto al sole.

Un sistema innovativo e soprattutto sano e non inquinante che riduce di gran lunga i consumi e i cui benefici sono alla portata di tutti. Si trasportano facilmente e sono perfetti per i viaggiatori amanti del verde, per il campeggio, per un’escursione in camper, perché sono in grado di produrre l’energia necessaria ai fabbisogni personali evitando ogni genere di spreco.

Salvaguardare il proprio presente e assicurare un futuro più sostenibile alle prossime generazioni è la regola fondamentale per vivere meglio, pertanto, l’utilizzo dei pannelli solari portatili si colloca perfettamente in questo contesto storico senza compromettere il futuro dei nostri figli e nipoti.