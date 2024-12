La Dea bendata bacia Porto Empedocle: vinti oltre 19mila euro

La Dea Bendata torna a Porto Empedocle dove sono stati vinti oltre 19 mila con il Superenalotto. Lo scommettitore, infatti, ha acquistato una quota di un sistema spendendo 7 euro che ha totalizzato nell’estrazione di venerdì 29 novembre un cinque più uno (5+1) centrando anche il numero superstar per una vincita totale di un milione 197 mila euro che andranno divisi tra tutti coloro che sono in possesso di una caratura. La cedola che faceva parte del sistema “ Che Meraviglia” è stata acquistata presso la ricevitoria e tabacchi numero 5 di via Roma 6 a Porto Empedocle di proprietà della signora Debora Pullara. Sempre nella stessa ricevitoria in passato sono state aggiudicate altre importanti vincite con i giochi del lotto, dieci e lotto e gratta e vinci. “Certo- hanno dichiarato i titolari della ricevitoria- non si tratta di una grande somma ma siamo sicuri che questi soldi faranno trascorrere le festività natalizie in maniera serena a chi se li è portati a casa. Bastava soltanto un altro numero – hanno concluso-affinchè venisse aggiudicato il Jackpot del Superenalotto che sfiora i 40 milioni di euro. Davvero un peccato”. In tutta Italia tramite la bacheca sistemi di Sisal sono state vendute 90 quote.