La maxi torta-cannolo di San Giuseppe, il dolce dello chef Mangione conquista tutti  

Grande successo per la prima edizione della maxi “torta-cannolo” realizzata con più di duemila cannoli e 60 chili di ricotta fresca per la festa di San Giuseppe. Il dolce è stato ideato, progettato e realizzato dal noto pastry-chef Giovanni Mangione, in collaborazione con il figlio Gabriele, Salvatore Formica, Fabrizio Alaimo e Gabriele Guagliardo.

Alla fine della messa centinaia di persone si sono messe in fila per degustare questa delizia impreziosita dalla ricotta fresca di Santo Stefano. Alla cerimonia era presente anche l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano.