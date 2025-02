La Valle racconta il Mito, giovani studenti alla scoperta dei Templi

Sotto il cielo di Sicilia, i nostri ragazzi alla scoperta della preziosa Valle dei templi, un tesoro di storia e di mito.

Colonne doriche, silenziose testimoni, di un passato glorioso e templi imponenti, simboli di potere, di una civiltà che ha lasciato il segno, hanno deliziato i giovani studenti del Liceo classico “Empedocle” e dell’Istituto comprensivo “Agrigento centro.”

Ieri numerosi gli studenti del Liceo classico musicale “Empedocle” e dell’Istituto comprensivo “Agrigento centro” hanno partecipato, presso la Valle dei templi, alla seconda giornata del progetto didattico promosso dal Club Inner Wheel di Agrigento. L’obiettivo principale del progetto è quello di promuovere la conoscenza del ricco patrimonio culturale, con un focus particolare sulla Valle dei templi e sulla mitologia ad essa legata.

Il progetto si articola in diverse attività: incontri didattici presso il Museo archeologico “Pietro Griffo” di Agrigento, dove, in particolare, sono custoditi i preziosi e incantevoli vasi della “Collezione Panitteri”, per raccontare i miti legati alla Valle dei templi.

Avviate anche le escursioni guidate sulla Collina dei Templi, per approfondire la conoscenza dei templi, del paesaggio e dell’ambiente.

Coinvolgente l’attività di guida e approfondimento sui temi legati alla mitologia, all’arte e alla storia degli stessi che si concluderà con la visita alla Biblioteca Lucchesiana, dove i ragazzi faranno anche ricerche sulla Valle creando quel prezioso collegamento con il centro storico della Città.

Il progetto, rivolto principalmente agli studenti delle scuole medie e superiori, appassiona anche le famiglie, la comunità e i visitatori. L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione del patrimonio culturale e di educazione al rispetto dell’ambiente.

Il progetto grafico della locandina è stato curato dall’architetto Luca Vitellaro.