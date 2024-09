Lampedusa, fiocco rosa sul barcone: mamma e figlia stanno bene

Una giovane migrante ha partorito su un barcone prima che venisse soccorso dagli uomini della guardia costiera con una motovedetta che ha messo in salvo l’intero gruppo portandolo a Lampedusa. La bambina pesa oltre 3 Kg e gode di buona salute, così come gode di buona salute la mamma, entrambe assistite dagli operatori del Dipartimento salute della famiglia dell’Azienda sanitaria: l’ostetrica Chiara Mineo e la ginecologa Giuseppina Accordino, oltre che dalla pediatra Sabrina Spedale. Dopo le cure al Poliambulatorio la giovane donna e la figlia sono state trasferite dagli operatori del servizio 118 in elisoccorso in ospedale per il normale decorso post partum. (Foto Lampedusain2minuti)