Informare gli anziani sulle truffe, al via il protocollo tra i Carabinieri e le farmacie

Informare e prevenire le truffe agli anziani sempre più vittime di raggiri da chi si spaccia per un carabiniere, o un avvocato. Da oggi in campo per contrastare questo fenomeno insieme all’Arma dei Carabinieri anche le farmacie che svolgono un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e sono sempre a fianco degli utenti anche per informare sulle modalità per proteggersi da questi reati.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina al Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento alla presenza del Colonnello Nicola De Tullio, di Atifar-Federfarma con il Presidente dott. Pietro Amorelli, e l’Ordine dei farmacisti di Agrigento con il Presidente dott. Maurizio Pace.

In particolare, apposite locandine esplicative saranno esposte sulle vetrine e riprese nelle pagine social delle farmacie, le quali provvederanno anche a mandare in onda, sugli schermi presenti nei loro locali, uno spot divulgativo realizzato dall’Arma e a distribuire i volantini contenenti i consigli per non cadere nella trappola dei truffatori.

“Il progetto, dichiara il colonnello De Tullio, che si affianca all’impegno investigativo dell’Arma per il contrasto di questo tipo di reati, testimoniato dal recente arresto di presunti autori di truffe, rafforza l’impegno anche nel determinante settore della prevenzione, con semplici ed efficaci consigli da seguire in piena sicurezza. Tra questi, il più importante è certamente quello di contattare il Numero Unico di Emergenza 112 in caso di qualsiasi situazione dubbia o di pericolo”.