Lampedusa, non si fermano gli sbarchi: altri 43 migranti sull’isola

Ancora sbarchi a Lampedusa, dove nella notte sono giunti 43 migranti. Approdo autonomo per 7 tunisini, tutti uomini, rintracciati dai finanzieri al molo commerciale.

A bordo di un barchino di appena 5 metri, che è stato sequestrato, hanno raggiunto l'isola, eludendo i controlli. Poco dopo al molo Favaloro dalla motovedetta delle Fiamme gialle sono sbarcate 36 persone, tra cui 15 donne e 4 minori.

Viaggiavano su una carretta del mare intercettata a circa 6 miglia da Capo Ponente. Dopo i controlli sanitari, anche per loro come per i circa 200 approdati ieri, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola.