Lavoro, al via raccolta firme della Cgil

Continua la raccolta delle firme della Cgil per il Referendum Popolari 2025. Mentre si stanno svolgendo assemblee in tutti i posti di lavoro – comunica il segretario generale della Cgil agrigentina Alfonso Buscemi – dopo San Biagio Platani, Favara e Agrigento nei prossimi giorni continueremo la raccolta firme nelle piazze di: Porto Empedocle domenica 26 alle ore 09.30 in Via Roma; il 28 al mercato di Aragona; il 30 al mercato di Ribera.

Sono 4 i quesiti posti. Il lavoro che deve essere tutelato perché è un diritto costituzionale. Deve essere sicuro perché di lavoro si deve vivere e non morire. Deve essere dignitoso e perciò ben retribuito. Deve essere stabile perché la precarietà è una perdita di libertà.

1. Per dare a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori il diritto alla reintegrazione del posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

Vogliamo cancellare le norme sui licenziamenti del jobs act che consentono alle imprese di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziata/o in modo illegittimo nel caso in cui sia stato assunto dopo il 2015;

2. Per alzare le tutele contro i licenziamenti illegittimi per le lavoratrice e i lavoratori che operano nelle imprese con meno di 15 dipendenti.

Vogliamo cancellare il tetto massimo di indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato nelle piccole aziende, affinchè sia il giudice a determinare il giusto risarcimento senza alcun limite.

3. Per superare la precarietà dei contratti di lavoro; vogliamo cancellare la liberalizzazione dei contratti a termine per limitare l’utilizzo a causali specifiche temporali;

4. Per rendere il lavoro più sicuro nel sistema degli appalti;vogliamo cancellare la norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti nell’appalto e nel sub appalto, in caso di infortunio e malattia professionale della lavoratrice e del lavoratore.