Libro Blu ADM, analisi dei numeri ufficiali del 2022

Il gioco online, e anche quello dal vivo, attirano sempre più appassionati, in particolare ad aprire nuovi account online sono soprattutto i giovani. La Sicilia è prima in Italia per il numero di sale bingo sul territorio regionale. Questi ed altri dati sono contenuti nel Libro Blu, resoconto annuale diffuso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa pubblicazione rivela i dati raccolti relativamente ai settori delle dogane e dei monopoli, e dunque anche sui giochi, sia online sia praticati sul territorio.

Nel 2022 il comparto dei giochi ha confermato la tendenza positiva registrata nell’anno precedente, con un incremento del 22,39% della raccolta. A crescere, rispetto all’anno precedente, anche le vincite, aumentate del 20,91%; la spesa, cresciuta del 31,56% e gli introiti per l’Erario, che hanno segnato +33,40%. Bisogna considerare che i dati raccolti relativi al 2022 fanno seguito a quelli registrati nel 2021, quando gli esercizi fisici sono rimasti a lungo chiusi a causa della pandemia.

Dunque questo spiega il fortissimo incremento della raccolta nel gioco fisico, con +43,17% rispetto all’anno precedente. Anche il gioco a distanza però ha mostrato dati in aumento, anche se più modesti, con +8,78%. Questa percentuale fa riferimento al gioco a distanza praticato sui siti dotati di regolare licenza, come quelli recensiti su imiglioricasinoonline.net di Federico Cremonesi. Spulciando i dati contenuti nel libro Blu di ADM, emergono molte informazioni relative alle preferenze degli italiani in materia di gioco. Scopriamo quali sono.

I giovani prediligono il gioco online

Analizzando le informazioni relative alle iscrizioni ai casinò online legali, è emerso che la maggior parte dei nuovi conti è stata aperta da utenti di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Per quanto riguarda il numero dei conti attivi, questi sono maggiormente riconducibili a utenti nella fascia di età tra 25 e 34 anni.

Quando si prendono in considerazione le preferenze dei giocatori, si notano differenze in base alla modalità di gioco. Per quanto riguarda la raccolta del gioco fisico, l’incremento rispetto all’anno precedente è dovuto maggiormente agli apparecchi da intrattenimento, seguiti dai giochi a base sportiva, da quelli a base ippica e per finire al bingo. Invece relativamente al gioco a distanza, la crescita rispetto al 2022 è attribuibile perlopiù ai giochi numerici a totalizzatore, seguiti dalle lotterie e dal betting exchange.

Il gettito totale verso le casse dello Stato, prodotto dal settore dei giochi, è stato quantificato in 11,22 miliardi di euro. Di questi 5,6 sono stati prodotte da apparecchi di intrattenimento, come slot machine, e VLT; 3,27 miliardi provengono dai giochi estrazione numerica e lotterie: 0,62 miliardi dalle scommesse sportive e la parte restante da altri giochi.

Ancora imperversa il gioco illegale

Nonostante i migliori casinò online siano accessibili ovunque ci si trovi e ad ogni ora del giorno e della notte, gli italiani sembrano preferire ancora il gioco in presenza. Ma qual è la regione con più punti vendita? Dipende dal gioco. La Lombardia è la regione che conta il maggior numero di agenzie per quanto riguarda lotto, lotterie e giochi numerici a totalizzatore. Invece la Campania ha il maggior numero di punti vendita per quanto riguarda giochi a base sportiva e ippica.

Le sale bingo spopolano in modo particolare nelle regioni Sicilia, dove sono ben 28, seguite da Lombardia e Campania con 25 sale. Questo gioco sembra non riscuotere molto successo in Calabria, dove c’è una sola sala. Nell’ambito della gestione del comparto dei giochi l’Adm ha anche un ruolo di vigilanza. Nel corso del 2022, le operazioni finalizzate all’individuazione di offerta di gioco illegale hanno portato a controlli su 22.576 esercizi sul territorio. Sono stati inoltre inibiti 261 siti web che operavano senza la regolare licenza.