L’Inner Wheel di Agrigento lancia il richiamo “Orange the world” dalla Valle dei Templi

L’Inner Wheel Club di Agrigento, con il Richiamo ORANGE THE WORLD dalla Valle dei Templi, rilancia un vibrante messaggio di speranza e concretezza dalle millenarie colonne della Valle dei Templi, avvalorando la campagna Orange the World nel segno della nuova Legge sul Femminicidio. La conclusione di questo profondo percorso di sensibilizzazione, avvenuta oggi, è stata interamente dedicata alla nuova Legge n. 181 del 2 dicembre 2025 che istituisce il reato autonomo di femminicidio nell’ordinamento italiano, con entrata in vigore il prossimo 17 dicembre. L’iniziativa ha avuto il suo culmine con la diffusione del video-messaggio “il Richiamo ORANGE THE WORLD dalla Valle dei Templi”, un’opera multimediale carica di emozione, oggi, strumento educativo di grande impatto. Il video-messaggio, presentato il 27 novembre scorso presso Casa Sanfilippo, sede del Parco Archeologico, ha raccolto il plauso unanime e il riconoscimento istituzionale dell’importanza del tema trattato. L’evento ha visto la partecipazione autorevole di numerose figure istituzionali e professionali, tra cui: la Vicaria del Presidente del Tribunale, Dottoressa Wilma Mazzara, il Vice Prefetto Vicario Dottoressa Elisa Vaccaro, il Direttore generale dell’ASP, Dottore Giuseppe Capodieci, la Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Avvocato Vincenza Gaziano, e Dirigenti Scolastici e Specialisti del Settore. “Questo video è un ponte di luce tra arte, emozione, sensibilità e legalità. Non è solo un atto simbolico, ma un forte richiamo alla responsabilità collettiva”, ha dichiarato la Presidente del Club Inner Wheel di Agrigento. Un segnale particolarmente positivo è stato l’ampia partecipazione degli Studenti degli Istituti Superiori, che hanno dimostrato una profonda sensibilità verso il contenuto educativo e sociale del video-messaggio. L’attivismo concreto del Club, unito al positivo coinvolgimento delle Scuole e delle Istituzioni, si coniuga perfettamente con questo storico momento legislativo. Il Club Inner Wheel di Agrigento accoglie con grande fiducia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova “Legge 181” che introduce l’articolo 577-bis c.p., prevedendo l’ergastolo per l’omicidio di una donna per motivi riconducibili a discriminazione, sopraffazione, possesso o controllo. Le misure rafforzate previste, come l’estensione del patrocinio gratuito e l’inasprimento delle tutele processuali, rappresentano un segnale importante che lo Stato italiano c’è e si adopera anche per tradurre l’indignazione sociale in protezione legislativa. “Dalle nostre Radici storiche per un Futuro migliore: Il Richiamo Orange The World dalla Valle dei Templi! Il nostro video-messaggio, forte per intensità emotiva e nobiltà d’intenti, è, e rimarrà, uno storico esempio di attivismo istituzionale concreto, di educazione civica, sostegno e cultura del rispetto”, conclude la presidente del Club. Il Club Inner Wheel di Agrigento conferma il proprio impegno nella lotta contro la violenza di genere, aprendo con grande fiducia e viva speranza alle nuove norme penali e misure di tutela per le vittime.







