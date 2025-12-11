Si scaglia contro medici e carabinieri al pronto soccorso, arrestato 33enne 

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Un trentatreenne disoccupato, dopo essere andato in escandescenza, si è scagliato contro il personale sanitario e le guardie giurate. All’arrivo dei carabinieri, giunti per riportare la calma, ha aggredito anche loro.

Il bilancio è di quattro feriti, tre militari dell’Arma e una guardia giurata. Uno di loro ha riportato anche un trauma al setto nasale. Il 33enne agrigentino è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e minacce. Non sono ancora chiari i motivi alla base del comportamento dell’uomo.