Si scaglia contro medici e carabinieri al pronto soccorso, arrestato 33enne 

Caos all’ospedale di Agrigento. Tre carabinieri e un vigilante feriti. In manette un 33enne disoccupato

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Un trentatreenne disoccupato, dopo essere andato in escandescenza, si è scagliato contro il personale sanitario e le guardie giurate. All’arrivo dei carabinieri, giunti per riportare la calma, ha aggredito anche loro.

Il bilancio è di quattro feriti, tre militari dell’Arma e una guardia giurata. Uno di loro ha riportato anche un trauma al setto nasale. Il 33enne agrigentino è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e minacce. Non sono ancora chiari i motivi alla base del comportamento dell’uomo. 

