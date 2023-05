L’Ordine degli ingegneri saluta i prefetti Cocciufa e Romano

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento rivolge al dott. Filippo Romano le più vive felicitazioni per la nuova nomina a Prefetto della Provincia di Agrigento. Nell’augurare un proficuo

lavoro nello svolgimento del prestigioso incarico, il presidente dell’Ordine, Achille Furioso, a nome

di tutto il Consiglio, manifesta la piena disponibilità a continuare il percorso di collaborazione istituzionale per risolvere le complesse questioni che interessano il territorio agrigentino. Alla dott.ssa Maria Rita Cocciufa che si appresta a lasciare la carica di Prefetto di Agrigento per un nuovo prestigioso incarico a Reggio Emilia, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Achille Furioso, unitamente al Consiglio, porge i più sinceri e sentiti ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto con grande attenzione, sensibilità e disponibilità al confronto e alla collaborazione per il bene e l’interesse dei cittadini. Il presidente dell’Ordine ricorda, in particolare, l’impegno profuso nell’affrontare alcuni temi cari ai professionisti, tra i quali quello del gap delle infrastrutture che caratterizza la nostra provincia e quello della sicurezza nei luoghi di lavoro.