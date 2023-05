Maltempo, a Naro crolla cornicione da edificio: nessun ferito

Parte del cornicione di un vecchio edificio a Naro in Via Lauria si è staccato nella notte finendo rovinosamente al suolo.

Nessun danno a persone o cose, fortunatamente, e una macchina parcheggiata nelle adiacenze non è stata colpita dal crollo per poco.

Sorte in comune per molti edifici del centro storico della città che, a ogni allerta meteo, devono fare i conti con la loro precarietà strutturale a causa dell’incuria dei proprietari delle volte residente all’estero.

I residenti di Via Lauria e di Via Sfragaro, intanto, si dichiarano “esasperati” visto che non è la prima volta che si verificano crolli di questo genere senza alcun intervento pratico di messa in sicurezza se non qualche transenna.