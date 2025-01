Maltempo causa gravi disagi a Lampedusa e Linosa

La pioggia battente delle ultime ore a Lampedusa sta creando diversi disagi e tante segnalazioni ai Vigili del Fuoco che stanno monitorando la strada che porta al centro di accoglienza in contrada Imbriacola. Allagamenti anche alla Guitgia all’altezza dell’albergo Baia turchese e anche le spiagge stanno subendo gli esiti della pioggia con Cala croce devastata. Questa mattina la polizia municipale, insieme ai Carabinieri della locale tenenza, sono intervenuti in via Pirandello per una voragine. A Linosa, non ci registrano danni ma gli abitanti sono costretti a stare in casa e il vento ha toccato incredibilmente gli oltre 42 nodi.