Messa in sicurezza del rifugio Oasi Ohana, raccolta fondi su GoFoundMe

L’Oasi Ohana di Santa Margherita Belice, Agrigento, fondata da una giovane ragazza, Chiara Calasanzio, è da tempo un punto di riferimento per molti amanti degli amici a 4 zampe.

“ L’anno scorso, come sapete, abbiamo comprato altri 8.000 metri quadrati di terreno confinante con l’Oasi Ohana, un rifugio che ospita oltre 100 cani e che ogni anno ne fa adottare, in media, 150. Finora abbiamo temporeggiato, destreggiandoci tra le mille emergenze, ma ho deciso che è il momento di riprendere in mano tutti i progetti, ma ora Inizieremo con la messa in sicurezza di Ohana 1, perché ad ogni alluvione abbiamo sempre seri e costosi danni” spiega la fondatrice del rifugio per cani abbandonati o reduci da maltrattamenti e vita randagia che, proprio per sostenere le spese dei lavori ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe.

Il rifugio vive quasi esclusivamente grazie alla generosità di molte persone che hanno permesso all’Oasi di riuscire a far fronte in questi anni ai bisogni degli animali, all’emergenza abbandono, soprattutto nel periodo estivo, e a realizzare lavori di ampliamento.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/messa-in-sicurezza-del-rifugio-oasi-ohana-step1