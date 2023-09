Migranti, associazione funzionari polizia: “Grazie ad agenti e Croce Rossa”

“Grazie alla professionalità delle donne e degli uomini della Questura, della Prefettura e della Croce Rossa l’hotspot di Lampedusa ha retto al peso continuo di migranti ed è stato svuotato appena le condizioni logistiche l’hanno consentito grazie all’impegno delle istituzioni.” A dirlo in una nota è Enzo letizia, Segretario dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia.

Il rappresentate sindacale prosegue: “Il flusso, senza precedenti è comunque destinato a protrarsi nel tempo, per cui occorre anche attraverso la prossima legge di bilancio investire risorse sia per l’accoglienza sia per rinforzare il sistema sicurezza dedicato all’immigrazione ed al controllo del territorio affinché le criticità future non degenerino, sotto la pressione del fenomeno migratorio.”