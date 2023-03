Migranti, proseguono i trasferimenti per svuotare l’hotspot

Proseguono i trasferimenti dall’hotspot Lampedusa. Nella struttura di contrada Imbriacola si trovano attualmente poco più di 720 ospiti a fronte di una capienza di 400 posti circa. Gli ultimi a lasciare l’isola sono stati 162 migranti a bordo di un volo diretto a Catania. Già in mattinata altri 162 erano stati imbarcati sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Ieri sera, invece, su disposizione della Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale, a lasciare l’hotspot erano stati in 378 sempre a bordo della nave di linea.