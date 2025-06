Novità F1: come sono formate le coppie dei piloti del Mondiale 2025

Se nel 2024 i piloti erano stati quasi interamente confermati, il 2025 è stato l’anno delle rivoluzioni nella Formula 1. Gli stessi piloti che hanno corso ad Abu Dhabi nel 2023 hanno gareggiato a Baharain ma le cose sono pronte a cambiare per quest’anno.

Potremmo dire con certezza che la stabilità non risulti essere uno dei punti cardine delle corse automobilistiche anche se il 2025 sembra aver guidato un vero e proprio record, tra cambi di casacca e novità in griglia.

I cambi Formula Uno del Mondiale 2025

Tra i più ricchi di novità degli ultimi anni, il mondiale 2025 di Formula Uno è già ricco di colpi di scena fin dalla partenza. Tra i cambi più importanti il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari dopo 12 anni di carriera in Mercedes e sei titoli conquistati sotto quella famiglia. Al suo fianco si schiera Charles Leclerc. Sacrificato invece Carlos Sainz che si è spostato verso la Williams dove condividerà il box con Alex Albon.

Analizzando il fenomeno possiamo dire che Hamilton ha generato un effetto domino: se Mercedes ha scelto di puntare sul giovane talento Kimi Antonelli in coppia con George Russell l’Alpine ha invece promosso Jack Doohan come terzo pilota a fianco di Pierre Gasly. Esteban Ocon lascia quindi il suo ruolo per ricominciare con la Haas che rinnova totalmente la line up con il giovane Oliver Bearman. E Hulkenberg? Lui si muove verso la Sauber, che dal 2026 entrerà ufficialmente nel gruppo Audi. All’interno del team svizzero si fanno strada i talenti di Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto.

C’è anche chi conferma però nella sua totalità la line-up del 2024. Si tratta di Red Bull e McLaren: a rimanere sono i campioni Sergio Perez e l’inarrestabile Max Verstappen ma anche Lando Norris e Oscar Piastri.

I team che gareggeranno al mondiale

I mondiali di Formula 1 del 2025 sono sicuramente tra i più interessanti del momento. Ad attirare parecchie chiacchiere, articoli e attenzioni è la Ferrari che con l’arrivo del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton affiancato da Charles Leclerc è pronta a dare spettacolo. Una coppia da sogno, così titolano molti quotidiani, eppure la Rossa dopo anni di rincorsa sembra ingranare lentamente questo cambio al vertice.

La Red Bull con il campione in carica Max Verstappen ha come nuovo volto Yuki Tsunoda dopo lo scambio con Liam Lawson avvenuto post-GP di Cina mentre in casa Mercedes le porte sono state aperte al talento italiano classe 2006 Andrea Kimi Antonelli che fa coppia con George Russell: si tratta della coppia più giovane della gara, una mostra audace che potrebbe essere premiata.

McLaren conferma la solidissima coppia formata da Lando Norris e Oscar Piastri, mentre Aston Martin rinnova la fiducia al duo Fernando Alonso e Lance Stroll, sperando che il mix tra esperienza e stabilità porti continuità di risultati.

In trasformazione poi Alpine che unisce Jack Doohan e Pierre Gasly, dopo l’addio di Esteban Ocon. Anche Williams ha rimescolato le carte, ingaggiando Carlos Sainz che affiancherà Alexander Albon, in una squadra che punta al salto di qualità. La Sauber, in attesa di diventare ufficialmente Audi F1 Team nel 2026, schiera Nico Hülkenberg insieme al debuttante Gabriel Bortoleto, mentre la neonata Racing Bulls presenta una formazione completamente nuova: Liam Lawson e Isack Hadjar.

Chi sono i favoriti del mondiale 2025 di Formula 1?

Secondo i bookmakers il quadro è piuttosto equilibrato e la scuderia di Milton Keynes non è più nettamente preferita. Secondo le statistiche, la McLaren è al 55% delle probabilità di un back to black, mentre la Ferrari è al 35% la seconda forza; solo 6% per il team Red Bull e 4% per quello Mercedes. Secondo i bookmakers più esperti le altre 6 scuderie non sono nemmeno meritevoli di nota, non hanno alcuna possibilità di competere per il mondiale.

Per piazzare le scommesse sulla Formula 1 oltre a conoscere le statistiche rivelate dai bookies è utile affidarsi ad un portale come Start2casino di Tommaso Gangemi che mette in mostra tramite recensioni le tipologie di puntata disponibile e i migliori siti a cui affidarsi, sottolineando quali offrono bonus e di che tipologia.

Ma oltre alle case automobilistiche il betting mostra un capitolo specifico per i piloti: tra i favoriti Lando Norris al 40%, 20% per Verstappen che scivola dopo i quattro titoli di campione e si punta poi con un 18% su Leclerc.

La Ferrari non ingrana

Nonostante le numerose aspettative e persino un grande evento a Milano dedicato alla nuova scuderia la Ferrari non ingrana. L’auto rossa per eccellenza sinonimo di velocità e qualità italiana sta vivendo un periodo di difficoltà tanto da non riuscire a competere con i rivali, specialmente con Red Bull. Nonostante il grande potenziale in alcune sessioni, come la pole position di Singapore, la competitività non si dimostra all’altezza deludendo molto i propri tifosi.

L’ultima classifica aggiornata mostra i primi due posti occupati da McLaren con Oscar Piastri e Lando Norris seguito poi da Verstappen che veste la divisa Red Bull. Il primo volto Ferrari è quello di Leclerc in quinta posizione mentre Hamilton è attualmente settimo.

La 76esima edizione del campionato automobilistico è partito solamente il 16 marzo e si concluderà ufficialmente il 7 dicembre; insomma, non è detta l’ultima parola anche se i Bookies hanno già espresso delle palesi preferenze per alcuni piloti che sembrano i favoriti alla vittoria per una migliore gestione delle prove, performance durante le gare e prestazioni delle vetture.

Le prossime tappe? Miami, Imola in Italia il 18 maggio e Monaco il 25 maggio. Si proseguirà poi a Montréal, Spielberg e Silverstone per concludere l’estate tra Zandvoort e l’autodromo di Monza. L’ultima data finale? Di disputerà presso l’incredibile Yas Marina Circuit di Abu Dhabi.