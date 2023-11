Ortopedia di Sciacca, Ciotta: “il reparto è attivo ed operativo”

Persiste un certo ingiustificato scetticismo in merito all’effettiva riapertura del reparto di ortopedia dell’ospedale di Sciacca e della ripresa delle attività dopo lo stop imposto da criticità contingenti. A questo proposito, per fugare ogni ulteriore dubbio qualora fosse necessario, interviene il direttore sanitario di presidio, Ennio Ciotta, a puntualizzare: “il reparto di ortopedia del ‘Giovanni Paolo II’ di Sciacca è attivo e operativo a conferma di quanto annunciato dal commissario straordinario ASP Mario Zappia. La comunità saccense e del comprensorio si riappropria del servizio grazie ad una serie di interventi posti in essere per superare nel più breve tempo possibile le difficoltà emerse. Fra questi provvedimenti anche l’arrivo di un nuovo ortopedico, il dottor Antonio Iirillo, che proprio stamattina si è aggregato all’equipe ospedaliera. E’ doveroso ribadire – conclude il dottor Ciotta – che i provvedimenti della Direzione strategica, come quello che, in condivisione con la direzione di presidio, prevede la riattivazione del reparto di ortopedia di Sciacca, sono frutto di un’attenta e seria programmazione e che nessuno può arrogarsi il diritto di metterne in discussione l’efficacia e la validità suscitando un senso di sfiducia nella collettività”.