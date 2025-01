Pensionati derubati in pieno centro, caccia al ladro

Due pensionati, un 69enne e una 78enne, sono stati scippati, a distanza di pochi minuti in via Manzoni ad Agrigento. Il primo, è stato colpito alle spalle, è finito al pronto soccorso con delle contusioni, ed è stato derubato del suo borsello con appena 30 euro e un telefono cellulare; all’anziana donna è stata rubata la borsetta con 50 euro e il cellulare.

A intervenire, avviando immediatamente le indagini per cercare di identificare il malvivente, sono stati i carabinieri del Radiomobile. In entrambi i casi, il delinquente è scappato a gambe levate e, almeno per il momento, ha fatto perdere ogni sua traccia.