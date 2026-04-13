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Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata, giovane in ospedale 

Un brutto incidente si è verificato ieri sera in via San Francesco, a Santa Margherita Belice

Pubblicato 31 secondi fa
Da Redazione

Un brutto incidente si è verificato ieri sera in via San Francesco, a Santa Margherita Belice. Il giovane conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo impattando prima contro un palo e poi finendo la corsa in una scarpata all’angolo di via Puccini.

Lanciato l’allarme, sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento. Presente anche il personale sanitario del 118 che con un’ambulanza ha trasferito il giovane all’ospedale di Sciacca per gli accertamenti del caso. (foto de “Il futuro dipendete da te”)

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