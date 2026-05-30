Lavoratori in nero e violazioni in materia di sicurezza, denunciati due imprenditori agrigentini

Prosegue l’attività di controllo da parte dei carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento e i loro colleghi del nucleo Tutela del Lavoro di Palermo e delle Stazioni di Castrofilippo e Naro.

Il controllo ha interessato due aziende agricole a Naro e Castrofilippo, dove all’interno sono stati trovati 8 braccianti agricoli in nero o irregolarmente assunti, alcuni dei quali stranieri, reclutati e utilizzati nelle campagne, e riscontrate violazioni in materia di sicurezza.

Un 35enne e un 50enne, proprietari dell’azienda, sono stati denunciati e sanzionati; l’attività di Naro è stata sospesa temporaneamente.