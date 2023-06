Preventivo Assicurazione Auto: ecco perché inserire la garanzia No Assicurati

Guidare senza assicurazione, o con polizza scaduta, può portare a sanzioni e conseguenze molto importanti, tutti ne sono a conoscenza e il Codice della Strada e il Codice Civile al riguardo non lasciano spazio a interpretazioni; eppure, sono ancora davvero tanti i veicoli in Italia che circolano sprovvisti di assicurazione. Le statistiche parlano di numeri in diminuzione rispetto agli anni passati (nel 2014 si stimava fossero quasi quattro milioni), ma troppo alti se si pensa che ci si aggira ancora intorno ai 2,5 milioni.

Ed è così che, anche chi paga regolarmente il premio assicurativo, può incappare in problemi derivanti da danni causati da veicoli non assicurati. Proprio per porre rimedio a questi spiacevoli episodi alcune realtà assicurative consentono di aggiungere alla propria polizza con garanzia accessoria Tutela Legale, un’ulteriore formula chiamata No Assicurati. Ma in cosa consiste l’assicurazione auto con garanzia Tutela Legale? E quella con garanzia No Assicurati?

Come sappiamo, al momento della richiesta di un Preventivo Assicurazione Auto, e successivamente alla stipula vera e propria del contratto, è possibile aggiungere delle garanzie facoltative a completamento della polizza, utili a garantire protezione in casi specifici non direttamente risarciti dalla RC Auto.

Come suggerisce il nome stesso della copertura, l’assicurazione auto con garanzia Tutela Legale copre il rimborso delle spese legali, sia di un procedimento civile che penale, per eventuali controversie che possono nascere a seguito di un incidente stradale, per un eventuale processo o per la nomina di periti. Ancor più grave è il caso in cui a seguito di un sinistro si apra un procedimento di natura penale: da quando infatti il Codice Penale prevede i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi, la garanzia Tutela Legale ha assunto un’importanza anche maggiore per via della copertura assicurativa in ambito penale.

In previsione di questi casi, che purtroppo si verificano con più frequenza di quanto si pensi, conviene sempre comprendere nella propria assicurazione auto la garanzia Tutela Legale, che andrà a coprire le spese legali relative a varie tipologie di controversie

In aggiunta alla Tutela Legale, inoltre, è possibile inserire anche la garanzia No Assicurati, una copertura accessoria che garantisce la riparazione del danno anche in caso di incidente con auto o moto non assicurate o non identificate.

Con l’introduzione di questa copertura extra, in caso di sinistro con mezzo non assicurato è infatti possibile procedere direttamente tramite la propria assicurazione e ottenere il risarcimento, legittimo, in modo semplice e veloce.

Considerati gli importi considerevoli che ci si potrebbe trovare a sostenere in caso di danno, e le dinamiche lente della procedura tramite il Fondo di garanzia per le vittime della strada, vale davvero la pena considerare e controllare se per il proprio profilo assicurativo è possibile aggiungere la garanzia No Assicurati alla propria polizza con Tutela Legale.

