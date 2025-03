Pronto soccorso di Ribera, il Comitato al deputato Pace: “Onoré, ma la TAC unné?”

“Onoré, ma la TAC unné? Aveva detto che sarebbe stata installata a Ribera il 20 novembre 2024 ma forse ha sbagliato anno? Se non se n’è accorto, negli ospedali di Sciacca e di Agrigento le nuove TAC sono state già inaugurate. Forse lí, hanno “i santi cchiù forti”?Le ricordo che a Ribera si lavora ancora con apparecchiature radiologiche così obsolete che i nostri medici fanno fatica a fare una diagnosi accurata e reale con il rischio di falsificare involontariamente il loro referto.E chi ne paga le conseguenze? I nostri pazienti, i nostri cittadini che vi pagano pure lo stipendio ogni mese. E che stipendio! Dovreste ringraziarli voi i nostri cittadini, invece di aspettarvi il merito quando fate semplicemente il vostro lavoro”, cosi in una nota Giovanni Montalbano coordinatore del Comitato Zona Disagiata si rivolge al deputato regionale all’Ars per la Dc Carmelo nonchè ex sindaco della città delle arance. Il pronto soccorso dell’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, in attesa del riconoscimento come Ospedale di Zona Disagiata, continua a registrare numeri importanti con accessi record ma ad oggi nonostante ciò non ha una propria Unità Operativa, il che significa che non ha un proprio direttore responsabile, e tutto tace anche per la Tac che doveva essere consegnata il 20 novembre scorso. Tac per la quale il Comitato chiede notizie ai parlamentari regionali del territorio, a cominciare dal deputato riberese Carmelo Pace e dalla deputata e sindaca di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo, oltre che al direttore generale dell’ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci. “Ci aspettiamo, conclude il Comitato, non una risposta, ma che la Tac venga immediatamente collocata nel presidio riberese”.