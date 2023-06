Quando viaggiare diventa un lavoro: tre travel blogger tra Sciacca, Selinunte e Realmonte

Viaggiare da stile di vita a un lavoro bello e appassionante. Raccontare i luoghi, i piatti tipici, le emozioni degli incontri con la gente del luogo, postando sui social e sui blog foto e video, suscitando curiosità e sopratutto tanta voglia di fare le valigie e partire per un viaggio.

Questo è il lavoro delle travel blogger, e in questi giorni, Alessandra da Milano, Noemi da Torino e Federica da Siracusa, sono state in Sicilia, coinvolte nel progetto Imago Siciliae, che punta alla valorizzazione e alla promozione dell’identità storico-culturale dei territorio del Flag “Il sole e l’azzurro” tra Selinunte, Sciacca e Vigata.

Dalla scala a zig zag alle grotte vaporose del Museo dei 5 Sensi, dal tour della ceramica e del corallo alla Street Art di Ritrovarsi, ma non è finita qui, le travel blogger da Marinella di Selinunte dove hanno imparato grazie a Zio Salvatore ad inserire le sardine nello spiedo di canna si sono immerse nell’archeologica del Parco Archeologico di Selinunte, per poi completare la due giorni, visitando la meravigliosa marna bianca della Scala dei Turchi.

“Da Siciliana è stupendo riscoprire un territorio che avevo conosciuto però non così in maniera approfondita. Dico sempre che il bello del viaggio è tornare a casa con occhi nuovi, sono felice di essere venuta a contatto con tante realtà che hanno a cuore e cura di questo territorio e non vedo l’ora di raccontare tra le mie pagine del blog”, dice Federica Miceli una nomade digitale che arriva da Siracusa.

Sole, mare, paesaggi e poi tanto buon cibo a base di pescato locale.

“Tanto buon cibo e devo dire che in due giorni abbiamo mangiato davvero tanto. Sono stata qualche settimana fa a Lipari e anche qui sto scoprendo tante storie, e sto conoscendo tante persone che hanno voglia di raccontarsi e raccontare della Sicilia”, dichiara la giovane del gruppo Noemi Nieddu che arriva da Torino dove studia all’Università.

Un viaggio immersi tra le bellezze del patrimonio culturale, artistico e naturalistico, un patrimonio che Alessandra Buonamici, che arriva da Milano, conosce bene perchè ritorna in Sicilia per la quinta volta. “Sono felice di ritornare in questa meravigliosa terra. L’accoglienza che trovo qui è indescrivibile, sono contenta di essere qui, di vedere posti e di rivederne altri che già conoscevo, ma devo dire che la Sicilia non smette mai di stupirmi”.