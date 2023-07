Raccolta rifiuti a rilento a Naro, Brandara diffida le imprese

“Ho inviato una formale diffida alle società Ciclat e Roma costruzioni rispetto all’attuale situazione della raccolta dei rifiuti in città.

Nel documento evidenzio come a partire dallo scorso 25 luglio in molte zone di Naro il servizio di raccolta rifiuti porta a porta non è stato effettuato nel modo dovuto. Ad acuire la situazione, certamente, le operazioni di trasferimento delle isole ecologiche”, così in una nota il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.

“Abbiamo monitorato costantemente quanto avvenuta con numerose interlocuzioni con il privato, che non hanno avuto esito. Ho inoltre evidenziato come risulti ancora molto carente il servizio di spazzamento manuale e meccanizzata delle strade. In particolare mi preme evidenziare la situazione del cimitero cittadino, che va al più presto interessato dai necessari interventi di pulizia.

Per questo, al fine di non creare ulteriori disagi alla cittadinanza, ho formalmente diffidato le imprese in indirizzo a riprendere altresì le attività di spazzamento e provvedere rapidamente a fare quanto necessario.

Incontrerò già mercoledì i vertici delle società per trovare le soluzioni giuste per tornare alla situazione di decoro cui i cittadini naresi erano abituati.”