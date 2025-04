Reparto Oculistica all’Ospedale di Licata,Cambiano: “Passo molto importante”

“Accolgo con soddisfazione la notizia della prossima apertura del reparto di Oculistica presso l’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata,” dichiara l’On. Angelo Cambiano. “Si tratterebbe di un passo molto importante per migliorare l’offerta sanitaria del nostro territorio. In un contesto in cui spesso le realtà ospedaliere periferiche vivono una condizione di marginalità in termini di servizi specialistici, l’apertura del reparto di Oculistica a Licata garantirebbe all’utenza di un vasto comprensorio l’accesso a prestazioni di alto livello, contribuendo a ridurre le sperequazioni territoriali in ambito sanitario”.

In effetti mancherebbe davvero poco all’avvio del servizio in quanto risultano già ordinate, ricevute e collaudate molte delle attrezzature necessarie e si è parallelamente provveduto a individuare come responsabile del reparto il Dott. Stefano Cipolla, medico con esperienza pluriennale in chirurgia oculistica. “L’importanza di un simile reparto– aggiunge Cambiano – si ricollega alla funzione preventiva e terapeutica della salute oftalmica che risulta essenziale al fine di garantire la qualità della vita dei cittadini.

“Tuttavia – prosegue l’On. Cambiano – non possiamo ignorare le criticità che permangono in altri settori dell’ospedale. In particolare, è urgente intervenire per risolvere i problemi che affliggono il reparto di Ostetricia e Ginecologia, che da troppo tempo soffre di una grave carenza di personale medico e infermieristico e di difficoltà organizzative che rischiano di compromettere la qualità dell’assistenza alle future mamme e ai neonati. Su questo fronte, continueremo a mantenere alta l’attenzione, sollecitando interventi immediati e concreti da parte delle autorità competenti.

Ringrazio quanti, a vario titolo, stanno contribuendo al raggiungimento di questo risultato – conclude l’On.le Cambiano -. Continueremo a lavorare affinché il San Giacomo d’Altopasso sia posto al riparo da ridimensionamenti di sorta e diventi sempre più un punto di riferimento per la salute pubblica nel nostro territorio.”