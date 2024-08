Rilascio del porto d’armi, Tar: “Illegittimo il ritardo della Questura”

Un giovane agrigentino aveva presentato alla competente Questura una richiesta per il rilascio del porto d’armi per tiro a volo. Nonostante il sig. C.M. fosse già in possesso di precedenti titoli di polizia, l’Amministrazione dell’Interno non concludeva l’istruttoria entro i termini previsti dalle norme sul relativo procedimento amministrativo.

Il giovane agrigentino ha, così, proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale col patrocinio dell’avvocato Santo Botta. Il T.A.R. Sicilia Palermo, condividendo pienamente i motivi di doglianza fatti valere dall’avv. Santo Botta, ha riconosciuto la fondatezza del ricorso volto ad accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dalla Questura di Agrigento sull’istanza di rilascio della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo. All’indomani della proposizione del ricorso, il sig. C.M. ha ottenuto il porto d’armi realizzando, così, il proprio interesse giuridico.