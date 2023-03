RiPartyamo, sulla spiaggia di Capo San Marco raccolti dai volontari 3 tonnellate di rifiuti

RiPartyAmo, progetto nato dalla collaborazione tra WWF Italia, Intesa Sanpaolo e Jova Beach Party, ha scelto Sciacca e la spiaggia di Capo San Marco, classica meta di nidificazione delle tartarughe Caretta caretta, per la più grande mobilitazione nazionale per la tutela e la salvaguardia del nostro territorio.

Sono stati raccolti in spiaggia cento sacchi pieni di plastica e una cinquantina di sacchi con metalli, vetro e non riciclabili per un peso complessivo calcolato in 2-3 tonnellate, e sulla spiaggia sono stati rinvenuti anche una ventina di panetti di droga racchiusi in un due involucri che i volontari del Wwf hanno subito consegnato alle forze di Polizia.

“È stata una giornata di sole di luce, di mare e di bellezza quella che i volontari del WWF hanno trovato a Sciacca per l’operazione RiPartyAmo, il cui obiettivo è rendere i giovani, le scuole, le famiglie, le aziende e le intere comunità protagonisti del restauro e della salvaguardia della natura d’Italia”, ha dichiarato in una nota il presidente WWF Giuseppe Mazzotta.

In apertura hanno dato il loro saluto il reggente della Guardia Costiera di Sciacca, Lgt. Agostino Guccione, gli assessori comunali Francesco Dimino e Salvatore Patti, il presidente della Lega Navale, Giuseppe Di Giovanna, quello dell’associazione Akkura, Giuseppe Catanzaro, la signora Tirnetta, per la A.S.D. Sciacca Full Immersion, e il responsabile della Croce Rossa Italiana di Sciacca, Enzo Vita.

Alla manifestazione è intervenuta anche la dirigente scolastica Daniela Rizzuti, dell’Istituto Don Michele Arena, e hanno fatto pervenire un saluto anche la dirigente scolastica del Liceo Scientifico Fermi, Giuseppina Diliberto, e la presidente dell’associazione Sciacca Pulita, Piera Catanzaro, di cui è stato notato Rino Marinello fra i tanti volontari.

Il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, ha voluto rivolgere un ringraziamento al WWF Italia, per l’attenzione assegnata a questo territorio, e ai volontari di Sciacca, Fabio Mazzotta, responsabile di sede, Calogero Dimino e Vincenzo Puccio, al nutrito gruppo di volontari della delegazione di Mazara del Vallo, capitanati da Vincenzo Reina, di Menfi con Antonella e Francesco Mirabelli, e di Agrigento, con Angela Giglia e Mariella Moschiera, per non dimenticare l’incredibile accoglienza ricevuta allo Snello Beach, centro e snodo della manifestazione, e la collaborazione prestata dallo Stabilimento Mahili e dall’Aloha, storico luogo di ritrovo delle Caretta caretta. C’era pure un gruppo di volontari provenienti da Casteltermini, guidati da Giuseppe Di Piazza, con i metal detector, e poi ancora gli Scout, discrezionalmente presenti in gran numero. Insomma, variegata e ricca la platea dei partecipanti, tutti felici e volontari.