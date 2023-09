Ryanair, cinque nuove rotte internazionali da Palermo e Catania

Ryanair ha annunciato i collegamenti per la Sicilia – scali di Catania, Palermo e Trapani (Comiso resta ancora fuori) – con 5 nuove rotte internazionali per Bucarest, Parigi, Praga e Tirana, da Catania e Norimberga da Palermo, oltre a un aumento delle frequenze su altre 15 rotte per city break invernali come Barcellona, Bruxelles, Budapest e Cracovia.

La compagnia irlandese baserà un nuovo aeromobile B737 all’aeroporto di Catania per la stagione invernale 23/24 (investimento di 100 milioni di dollari), portando a 7 la flotta totale della compagnia aerea in Sicilia e creando oltre 200 posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri. Ryanair è la compagnia aerea numero 1 in Sicilia, con 74 rotte e oltre 9,5 milioni di passeggeri all’anno da e per i suoi 3 aeroporti siciliani (Catania, Palermo e Trapani).