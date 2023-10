Sanità, Gramaglia: “si vuole migliore lo stato di salute dei cittadini o è polemica politica?”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, stigmatizza la condizione di stallo in cui versa la procedura di nomina dei nuovi direttori delle Aziende sanitarie e ospedaliere. E a fronte della proroga degli attuali commissari fino al 31 gennaio, e del perdurare delle fughe dei medici, le dimissioni, le carenze d’organico e i disservizi, afferma: “Qualcuno provi vergogna per la sanità agrigentina. Commissario sì, commissario no. Manager sì, manager no. Questa è la polemica di questi mesi per la sanità siciliana e quindi anche agrigentina. E’ una polemica tutta politica o si vuole davvero aiutare il sistema sanitario locale a recuperare un gap ancora evidente verso le altre realtà sanitarie? E’ una polemica solo politica o si vuole dare un aiuto ai tanti operatori sanitari costretti a un lavoro massacrante per garantire turni in ospedale e in ambulatorio? E’ una polemica solo politica o si vuole migliorare lo stato di salute dei cittadini, che in Sicilia hanno una speranza di vita inferiore rispetto ai cittadini del nord? Tanto nessuno prova vergogna” – conclude Gramaglia.