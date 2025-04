Piattaforme digitali di servizi immobiliari: perché le agenzie dovrebbero usarle

Sfruttare al meglio il web è essenziale per tutte le agenzie immobiliari che desiderano rimanere competitive e ampliare il proprio portafoglio clienti. Tra gli strumenti che possono offrire il maggior aiuto in tal senso rientrano, oltre ai classici siti web e ai social media, le piattaforme digitali di servizi immobiliari.

Pensate per mettere in contatto gli agenti immobiliari con venditori e acquirenti, queste piattaforme mettono a disposizione strumenti utili per migliorare la visibilità e la reputazione online, ottimizzare la lead generation immobiliare e aumentare le possibilità di convertire i contatti in clienti. Il loro uso non va certo a sostituire quello di altri strumenti e canali, ma si integra con esso, permettendo di mettere in atto una strategia di marketing digitale ancora più efficace e completa.

Andiamo ad approfondire l’argomento e a scoprire tutti i benefici che agenzie e agenti immobiliari possono trarre dall’utilizzo di piattaforme di aggregazione di informazioni e servizi immobiliari.

Maggiore visibilità sul web

Essere presenti sul web è oggi fondamentale non solo per le grandi aziende che operano a livello nazionale o internazionale, ma anche per le piccole attività locali. Questo assunto è valido per commercianti, artigiani, liberi professionisti e, naturalmente, anche per le agenzie immobiliari. Chi decide di vendere, affittare, acquistare un immobile, sfrutta infatti sempre più spesso il web per trovare consigli, informazioni, conoscere le quotazioni medie del mercato immobiliare, effettuare prime valutazioni e trovare contatti utili, compresi quelli delle agenzie immobiliari.

Tra i vari canali online che permettono di trovare tutte queste informazioni rientrano i siti di aggregazione di servizi immobiliari, i quali consentono di effettuare valutazioni in tempo reale e consultare liste di agenti immobiliari di zona.

Dunque, comparire in questi elenchi aumenta le probabilità di essere trovati, soprattutto se si dedica il giusto tempo alla creazione della propria pagina aziendale che sia davvero professionale e interessante e se si ottengono recensioni positive.

Aumento e ottimizzazione dei lead

Le piattaforme di servizi immobiliari non garantiscono solo maggiore visibilità, ma anche un aumento dei contatti. Questi, grazie agli strumenti a disposizione e alla specializzazione delle piattaforme, risultano davvero mirati.

I lead acquisiti tramite queste piattaforme provengono infatti da persone realmente interessate a vendere, affittare o comprare immobili. Questo aspetto non è certo da trascurare, in quanto aumenta le possibilità di convertire i contatti acquisiti in clienti.

Sebbene le modalità di acquisizione dei lead possa variare a seconda della piattaforma utilizzata, una volta indicata l’area in cui la propria agenzia è attiva, si potranno ricevere automaticamente i contatti dei soggetti interessati a vendere un immobile nella zona di riferimento e li si potrà utilizzare per ampliare il portafoglio clienti.

Strumenti per la valutazione online

Utilizzando le piattaforme dedicate, si potrà usufruire di strumenti professionali, utili anche per offrire servizi aggiuntivi ai propri potenziali clienti. Tra questi rientra la valutazione online, effettuata tramite sofisticati programmi di intelligenza artificiale.

Le agenzie possono sfruttare tali software per ottimizzare le proprie valutazioni e condividerli sul proprio sito web al fine di permettere agli utenti di calcolare in pochi click il possibile valore dell’immobile di loro proprietà o che desiderano acquistare.

CRM per il settore immobiliare

Un altro grande vantaggio derivante dall’uso di piattaforme di servizi immobiliari è dato dalla possibilità di utilizzare CRM pensati appositamente per il settore immobiliare.

I Customer Relationship Management messi a disposizione da queste piattaforme semplificano la gestione dei contatti dei potenziali clienti, ottimizzano la comunicazione e aumentano le opportunità di trasformare i lead in clienti reali.

Come scegliere la piattaforma giusta

In rete è possibile trovare svariate piattaforme di servizi immobiliari. Quando l’agenzia immobiliare si appresta a sceglierne una deve tenere conto, tra le altre cose, dei servizi e degli strumenti messi a disposizione, i quali devono adattarsi al meglio alle proprie esigenze, e della reputazione ottenuta dalla piattaforma sul web.

Quest’ultima è fondamentale per aumentare le possibilità di ottenere lead davvero utili.