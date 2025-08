Depuratore Sciacca, domani consegna definitiva secondo modulo

Ultimati i lavori del secondo modulo dell’impianto di depurazione di Sciacca. Il sub commissario della Struttura commissariale per la depurazione per la Sicilia occidentale, Toto Cordaro, sarà in città per la consegna definitiva dell’opera.

Ne dà comunicazione il sindaco Fabio Termine che riceverà il sub commissario Toto Cordaro al Comune di Sciacca, nella giornata di domani, martedì 5 agosto, intorno a mezzogiorno.

Nel corso dell’incontro, al quale la struttura commissariale ha invitato gli enti interessati tra cui Ati e Aica, si procederà alla consegna della nuova opera