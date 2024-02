Sciacca, furto in appartamento: identificato e denunciato

n cinquantenne saccense con precedenti specifici è stato denunciato per furto in un appartamento. Lo hanno individuato gli agenti della Polizia di Stato al termine di un’attività d’indagine che si è avvalsa del contributo di immagini registrate da un impianto di videosorveglianza presente nella zona. L’uomo si era introdotto in pieno giorno nella casa ed aveva rubato oggetti vari.