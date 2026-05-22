Sciacca, ritrovata sana e salva Concetta Truglio

E’ stata ritrovata Concetta Truglio, 80 anni, di Sciacca. L’anziana si sarebbe allontanata – senza cellulare né documenti – dalla sua abitazione in contrada Bellante-Foggia. La donna è stata ritrovata in una zona non lontana dalla sua abitazione. Avrebbe perso l’orientamento e, parrebbe, fosse in cammino da stamattina nel tentativo di ritrovare la sua casa. L’anziana donna è stata ritrovata a terra, senza forze, esausta. Ha detto di stare bene. Adesso è sotto le osservazioni sanitarie per verificare meglio il suo stato di salute.

A lanciare l’allarme era stato il figlio della donna che, non avendo più sue notizie, ha chiesto aiuto. Alle ricerche hanno partecipato i Carabinieri, i Vigili del fuoco e le associazione di protezione civile SST Sciacca.