“Segui la stella”, la piccola Bianca Pullara protagonista del video promozionale AIL

E’ la piccola Bianca Pullara la bambina protagonista del video promozionale che l’AIL, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, lancia ogni anno per la campagna natalizia di sostegno alla ricerca scientifica per le malattie del tumore del sangue.

Setta anni, alunna della prima classe della scuola primaria, Bianca è figlia dei favaresi Giuseppe Pullara e Viviana Manganella, che vivono a Varese. E’stata scelta tra le tante bambine che nelle scorse settimane hanno partecipato al casting che si è tenuto a Monza, dove appunto, si doveva scegliere la bambina protagonista del video “Segui la Stella”.

L’iniziativa Stelle di Natale AIL è in programma il 6, 7 e 8 dicembre in 4800 piazze italiane. Uno storico appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione che da 55 anni è al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie.

Bianca Pullara è diventata così la protagonista dello spot.

Una bambina da sola, con passo svelto e deciso, attraversa le stradine della sua città come se fosse una grande avventura. Ha le sue monetine e il suo sogno da realizzare. E lo porta a termine, scegliendo la Stella di Natale più grande che può, permettendo a quel ragazzo di guardare lontano.

“E’ stata un’emozione unica vedere la mia piccola Bianca protagonista del video – ci dice con commozione il nonno Rosario Manganella, già sindaco di Favara – soprattutto in relazione al fatto che si tratta di una campagna di sensibilizzazione per la ricerca e l’assistenza in favore dei malati oncologici”.

Il video è On air dal 22 novembre sui principali network televisivi, canali digitali, stampa, radio e affissione con diversi formati.