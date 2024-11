Serie D, beffa per il Licata: la Vibonese vince 1-0

Una rete di Berardi allo scadere della prima frazione regala il successo alla Vibonese che stende così il Licata nella tredicesima giornata del campionato di Serie D. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva per il nuovo allenatore Marco Coppa, subentrato nelle scorse settimane al dimissionario Romano. Eppure il Licata ha ben figurato, soprattutto nel primo tempo, presentandosi in maniera pericolosa davanti la porta dei padroni di casa.

A passare in vantaggio è però la formazione calabrese con un gran colpo di testa di Berardi che sbuca alle spalle della retroguardia licatese non lasciando scampo a Rossi. Nella ripresa la Vibonese prende campo e potrebbe raddoppiare con Alagna. Nel finale il Licata tenta in tutti modi di agguantare il pareggio ma la difesa dei padroni di casa regge. I gialloblù domenica saranno impegnati in trasferta a Paternò.