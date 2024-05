Sfera Ebbasta nel centro di Catania tra turisti e street food

Arrivato in Sicilia nelle ultime ore per girare dei contenuti, come testimoniato dalle storie del suo profilo Instagram, Sfera Ebbasta ne ha approfittato per una sosta in centro a Catania, acclamato dai fan a Piazza del Duomo, in attesa del suo live a Messina il 6 luglio allo Stadio Franco Scoglio – tappa siciliana del “Tour 2024”.