Sicurezza sul lavoro, incontra tra generale Castello e direttore Inail

Il Generale di Divisione Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia ha ricevuto in visita ufficiale il Direttore Regionale Inail Sicilia, Dott. Giovanni Asaro, presso la Caserma ‘’Dalla Chiesa ‘’ di Palermo. Il Direttore Asaro ha presentato al Generale Castello il bando Isi 2022, che destina alle aziende siciliane che investono in prevenzione oltre 21 milioni di euro.

Sono state illustrate, inoltre, al Comandate della Legione Sicilia le attività svolte dall’Inail in favore del mondo scolastico, per la promozione della cultura della legalità e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Proprio su questo argomento il Generale Castello ha manifestato la volontà di collaborare con l’Istituto per rafforzare la sinergia tra le Istituzioni ed affermare, sempre più, i valori di legalità tra le nuove generazioni.

Durante il colloquio, i vertici regionali delle due Istituzioni hanno concordato anche sulla volontà di porre in essere iniziative regionali congiunte nel campo della sicurezza nel settore agroalimentare e nel contrasto alle irregolarità nel mondo del lavoro, grazie alle competenze tecniche e specialistiche dell’Arma e dell’Inail.

Il Direttore regionale Giovanni Asaro si è intrattenuto a lungo con l’Alto Ufficiale e, al termine della visita, ha offerto, nel consueto scambio di doni, una pubblicazione edita dall’Inail sul restauro della storica sede dell’Istituto a Venezia e ricevuto il volume che celebra il centosessantesimo anniversario di fondazione dell’Arma.

Al termine dell’incontro il Dott. Asaro ha invitato ufficialmente il Generale Castello a partecipare alla tappa siciliana del Forum della prevenzione “Made in Inail”, che si svolgerà a Palermo, il prossimo 4 luglio, presso il Complesso monumentale dello Steri.