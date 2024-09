Sorpreso in casa con 1,5 kg di hashish e 10mila euro in contanti: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato un isolano di 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, intimavano l’ALT al 26enne ma durante la verifica dei documenti notavano una sigaretta artigianale e un forte odore di stupefacenti all’interno dell’auto.

Procedevano cosi ad eseguire una perquisizione veicolare che portava al ritrovamento di alcune buste in cellophane contenenti hashish e cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare oltre 1,5 Kg. di hashish suddiviso in panetti, circa 10 mila euro in contanti in banconote di piccolo taglio e materiale per la pesatura ed il confezionamento. Nel medesimo contesto operativo, durante la perquisizione domiciliare, è stato denunciato un uomo di 38 anni trovato in casa in possesso di 14 dosi di cocaina e 15 dosi di hashish.

Il 26enne tratto in arresto, al termine degli atti di rito e dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.