Storie di alternanza 2024, pronta la cerimonia di premiazione degli istituti scolastici

Si svolgerà giovedì 14 novembre presso la sala Fazello del Museo P. Griffo di Agrigento la cerimonia di premiazione degli istituti scolastici che hanno partecipato all’edizione 2024 Storie di alternanza.

Il programma prevede i saluti del Direttore Parco Archeologico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta e del Commissario Straordinario CCIAA, Giuseppe Termine. Presentano l’iniziativa il Segretario Generale CCIAA, Gianfranco Latino e i Referenti del Premio “Storia di alternanza” Patrizia Pennino, Carmelo Consiglio.

“Il Premio – sottolinea il Commissario del Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine – si propone di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza nell’ambito di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e degli ITS.. Questi percorsi formativi, realizzati con le imprese e gli altri Enti coinvolti, diventano un’esperienza particolarmente significativa per gli studenti e, più in generale, per i giovani, anche attraverso il racconto delle attività realizzate nel mondo dell’istruzione, della formazione e del lavoro”.

A seguire ci sarà la proiezione dei progetti premiati: “Quando l’olio EVO si tinge di rosa” – Intervento di Vania Sarullo, Referente regionale dell’Associazione Pandolea e socia di Women in Olive Oil;

Top Of The Pid 2024 – Intervento di Lello Romano, Owner & Founder della Sneark Srl startup innovativa vincitrice del premio; “Orientamento per le transizioni scolastiche – Accrescimento delle competenze digitali” – Intervento di Alessandro Cacciato, Digital Promoter PID