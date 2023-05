Strade provinciali, pubblicato appalto di 389 mila euro per la manutenzione

Previsti nuovi lavori sulla viabilità di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrignto. Il Settore Contratti e Gare ha infatti fissato per le ore 12:00 del prossimo 5 giugno 2023 il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara d’appalto per l’Accordo Quadro annuale con un solo operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle Strade Provinciali n. 35-A Portella di Sciacca-Lucca Sicula, 35-B Lucca Sicula-bivio SS 380 e delle SPC ex consortili n. 13 Milazzo-Lazzarino, n. 8 Sciacca-Sambuca di Sicilia e n. 9 Pantaliano-Scunchipiano.

La procedura di gara sarà effettuata integralmente in modalità telematica e con inversione procedimentale, e pertanto verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti del sito istituzionale del Libero Consorzio www.provincia.agrigento.it.

L’importo complessivo dell’appalto è di 389.000,00 euro, compresi oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) di 12.000,00 euro, mentre l’apertura delle offerte telematiche è prevista a partire dalle ore 8:30 del 6 giugno nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio (Via Acrone, 27, Agrigento).