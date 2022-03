“Titolari senza riserve”, le donne di Diventerà Bellissima “scendono in campo”

Grande attesa questo pomeriggio per l’appuntamento “titolari senza riserve, le donne di Diventerà Bellissima in campo” in programma al Dioscuri Bay Palace a partire dalle ore 16.00.

Così l’onorevole Giusi Savarino, deputato Ars, portavoce del movimento #diventeràbellissima e promotore dell’iniziativa: “L’evento costituisce una occasione straordinaria di dialogo con le nostre donne che ricoprono ruoli nelle istituzioni. Un incontro per condividere le esperienze maturate sul territorio alla presenza del Presidente Nello Musumeci, dell’Assessore della Salute Ruggero Razza e dei deputati e vertici di Diventerà Bellissima”.

“Il nostro movimento – conclude l’on. Savarino – crede nella partecipazione politica femminile, ci ha sempre creduto e continuerà a farlo, oggi dimostriamo con i fatti quanto le nostre donne siano un valore aggiunto e una forza propulsiva per il futuro della nostra Provincia e di tutta la Sicilia”.