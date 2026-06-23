Vede le forze dell’ordine e tenta di lanciare la droga dalla finestra: arrestato

Un uomo di 47 anni, residente nel quartiere Librino, è stato arrestato nel corso di un’operazione congiunta condotta da Carabinieri e Polizia di Stato nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato in serata, quando i militari del Nucleo Operativo di Fontanarossa e i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Librino hanno raggiunto un’abitazione di via del Maggiolino dopo aver acquisito informazioni sulla presunta presenza di droga all’interno dell’appartamento, ritenuto anche luogo di possibile attività di spaccio. Giunti sul posto, Carabinieri e poliziotti hanno individuato il 47enne che, fin dalle prime fasi del controllo, avrebbe manifestato un evidente stato di agitazione e insofferenza. Entrati nell’abitazione, gli investigatori hanno assistito a un improvviso tentativo dell’uomo di sottrarsi all’accertamento: secondo quanto ricostruito, il sospettato avrebbe afferrato una busta custodita in una credenza del salotto per poi dirigersi rapidamente verso la veranda con l’intento di disfarsene, lanciandola dalla finestra. Il gesto non è però sfuggito agli operatori, che hanno recuperato il materiale e proceduto a una perquisizione dell’immobile. All’interno della busta e in diversi punti dell’abitazione sono stati scovati quasi 200 grammi di marijuana suddivisi in più confezioni, un panetto di hashish del peso di 97 grammi, due pietre di crack per un peso complessivo di quasi 19 grammi e 2,35 grammi di cocaina.Nel corso delle operazioni sono stati, inoltre, sequestrati due bilance, una di precisione e una da cucina, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e un quaderno contenente annotazioni e conteggi ritenuti dagli investigatori riconducibili all’attività di spaccio.

Gli accertamenti preliminari, eseguiti mediante narcotest, hanno confermato la natura delle sostanze sequestrate, risultate essere hashish, marijuana, cocaina e crack. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, e su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.