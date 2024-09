Viola il divieto di avvicinamento e minaccia di morte i parenti, arrestato

Viola il divieto di avvicinamento e minaccia di morte i parenti. Ad Aci Catena, nel Catanese, un 25enne è stato arrestato dai carabinieri intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una donna 73enne. Ai militari la pensionata, agitata e in preda all’ansia, ha raccontato che il nipote, già sottoposto a un provvedimento di divieto di avvicinamento a seguito di precedenti episodi di violenza, si era presentato poco prima sotto casa sua, suonando ripetutamente e con insistenza il citofono. Temendo per la propria incolumità l’anziana ha chiesto aiuto al figlio, 53enne, che è sceso in strada per cercare di allontanare il giovane nipote. I tentativi di farlo ragionare, però, si sono rivelati vani e il 25enne ha reagito con violenza urlando frasi del tipo ‘Vi brucio tutti, vi dò fuoco e vi faccio scomparire’, ‘vi rompo la testa’. Tra i due è nata così una colluttazione, durante la quale il 25enne ha colpito lo zio alla testa con un manico di scopa. Solo l’intervento di alcuni passanti ha scongiurato il peggio e convinto il giovane ad allontanarsi. Dopo pochi minuti, però, il ragazzo è tornato indietro riprendendo a insultare e a minacciare i parenti con la stessa veemenza di prima, per poi allontanarsi definitivamente. I carabinieri lo hanno rintracciato nella sua abitazione poco distante. Per lui sono scattate le manette e, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.