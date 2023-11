Violenza sulle donne, Iacono depone un mazzo di fiori in ricordo di Alice Schembri

Nella mattinata di ieri la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono ha deposto un mazzo di fiori alla Rupe Atenea di Agrigento, sul luogo in cui nel 2015 si tolse la vita la 17enne Alice Schembri.

“Sulla vicenda – spiega Iacono – è calato un ingiustificabile silenzio, nonostante quel suicidio viene oggi indicato dagli inquirenti come effetto delle ferite psicologiche e morali riportate in seguito ad una violenza sessuale di gruppo che venne filmata e diffusa via chat. Una storia che speriamo venga pienamente chiarita nelle aule di tribunale, così che vengano individuati i colpevoli, ma che deve diventare di monito per tutti”. Iacono ieri, nella giornata internazionale per il contrasto alla violenza sulle donne, ha partecipato a tre incontri tra Racalmuto, Raffadali e Joppolo Giacaxio alla presenza di associazioni e istituzioni.

“Ho raccolto da parte di molte delle presenti la necessità, l’urgenza – dice Iacono – di iniziare a cambiare davvero le cose. Dalla scuola alla politica, dalle forze dell’ordine ai mezzi d’informazione, dobbiamo essere impegnati in uno sforzo corale perché il ricordo di Alice, Antonella Ferro, Lorena Quaranta, Alina Condurache, probabilmente anche di Gessica Lattuca, e tante tante altre donne non sia mera celebrazione, ma stimolo a superare la cultura della violenza e della sopraffazione. È impossibile pensare di vincere questa battaglia se non si parte dalle scuole, se non investiamo nella prevenzione, attraverso l’educazione all’affettività, al rispetto e alla corretta relazione di genere”.