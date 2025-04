L’Amerigo Vespucci a Porto Empedocle, il comandante Lai: “simbolo d’Italia nel mondo”

La nave più antica della marina militare ha fatto il suo ingresso nelle acque del Porto di Porto Empedocle. Applausi per l’equipaggio, l’inno di Mameli eseguito dalla Fanfara dei Bersaglieri, e il comandante della Nave Vespucci, il capitano di Vascello Giuseppe Lai che apre la decima tappa del tour mediterraneo e dare il contributo per Agrigento Capitale della Cultura 2025.

“Ritorniamo in Sicilia e ritorniamo a Porto Empedocle dove siamo stati 40 anni fa. Ogni tappa del toru è un’emozione, sin da bambino ho sognato di fare l’ufficiale di marina e dopo 30 anni di carriera ho avuto il privilegio e l’onore di essere oggi al timone della Vespucci. Agrigento Capitale della cultura si coniuga con la promozione del made in Italy e della filosofia del tour mediterraneo e quindi un’eccellenza che si aggiunge ad un altra eccellenza”, ha detto il comandante Lai a margine del punto stampa e del tour media a bordo della nave Amerigo Vespucci.

Il tour non è solo un’occasione unica per promuovere l’immagine dell’Italia all’estero, rafforzare le relazioni internazionali e celebrare l’eccellenza del Made in Italy attraverso eventi, incontri e iniziative in alcuni dei porti più iconici del pianeta, ma è anche formazione e addestramento degli allievi dell’attuale Prima Classe dell’Accademia Navale di Livorno, che si sono imbarcati a Brindisi e sbarcheranno a Reggio Calabria (previsto un nuovo imbarco a Livorno fino a Genova).