Premio Paladino d’oro nel ricordo di Alberto Re

Nella cornice del Teatro Luigi Pirandello di Agrigento è andata in scena la prima serata di gala del 43esimo Paladino d’oro, sport film festival, kermesse che negli ultimi giorni ha destato non poco clamore nella Città dei templi. Alle 21, puntuali, il direttore artistico Roberto Oddo è salito sul palco insieme alla presentatrice e ha dato il via alla serata. In prima fila il sindaco di Agrigento Francesco Micciche, l’assessore Aurelio Trupia e l’assessore Carmelo Cantone. In sala erano presenti produttori e registi che sono ad Agrigento in questi giorni in occasione del festival.

Assente il prefetto di Agrigento Filippo Romano e assenti tanti agrigentini, nonostante la serata fosse ad ingresso gratuito.

Dopo qualche minuto dall’inizio della serata, il ricordo commosso di Alberto Re morto suicida appena ieri; l’imprenditore agrigentino era uno degli organizzatori del festival. Sul palco Roberto Oddo direttore artistico ha dato più spazio alle lacrime che alle parole. Prima dell’inizio delle proiezioni dei film in nomination è stato proiettato un cortometraggio di Natalia Re, figlia di Alberto Re, sull’importanza della gentilezza nei media e nei nuovi media.

Premio speciale, dopo la visione del video che celebra Agrigento capitale della cultura 2025, è andato al Sindaco di Agrigento che ha dichiarato: “dedico questo premio alla città ed ad Albero”, mentre il premio eccellenza locale è andato alla Fortitudo Agrigento: a ritirare il premio Gabriele Moncada presidente della società accompagnato da Laura Vento. Premiato dalle figlie anche l’imprenditore Aurelio Cardella. Ad allietare i momenti tra una nomination e l’altra è stato il gruppo Folk città di Agrigento con brani della tradizione locale. La serata si è conclusa con la proiezione del film su Alberto Tomba con la partecipazione solo di qualche appassionato di sci. Domani mattina sono previste le proiezioni con la partecipazione di alcune scuole e la poi alle 21 si svolgerà la serata conclusiva con l‘assegnazione del Paladino d’oro.