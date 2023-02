A difesa degli animali, stand informativo ad Agrigento dell’ associazione Lav

Scegli da che parte stare. Scegli uno stile di vita che non provochi sofferenza e schiavitù per gli animali. Sabato 11 febbraio, dalle ore 16 alle 20, Lav sarà a Porta di Ponte (Agrigento) per spiegare, e ricordare, che un’alternativa esiste già. Basta scegliere.

Oggi 8 italiani su 10 sono contrari alla caccia, eppure ogni anno muoiono milioni di animali per un colpo di fucile. E ancora 8 cittadini su 10 sono contrari allo sfruttamento di animali nel circo. In Italia ci sono 2 milioni e mezzo di gatti e 600 mila cani abbandonati per strada; 70 mila sono i cani rinchiusi nei canili di tutto il paese. Queste sono solo alcune della battaglie di Lav.

“Adottare comportamenti che tutelino la vita di tutte le specie non è una questione di sensibilità, ma di giustizia. Amarle vuol dire chiedere giustizia per loro. Perché tutti gli animali soffrono allo stesso modo: cani, gatti, tigri da circo, conigli da cacciare, suini da macellazione, visoni da pelliccia e topi da laboratorio”, scrivono in una nota gli attivisti. “La Lega antivivisezione difende i diritti degli animali da più di 45 anni. È la più antica associazione italiana in questo ambito. Dal 1977promuove comportamenti e modi di vivere alternativi che risparmiano gli animali, conduce battaglie legali per la loro tutela e cura gli esemplari salvati da circhi, allevamenti e traffico illegale.L’alternativa alla sofferenza animale esiste ed è praticata da milioni di persone nel mondo. Non ti resta che scoprirla.E tu da che parte stai? Vieni a conoscerci e a firmare le nostre proposte.”