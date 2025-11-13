Agrigento

A Fontanelle iniziati i lavori per il parco urbano Oikos, il comitato: “un sogno che prende forma”

I lavori sono iniziati e rientrano nel progetto vincitore della Democrazia partecipata

Pubblicato 1 ora fa
Da Irene Milisenda

Nel quartiere di Fontanelle sono iniziati i lavori per il Parco Ubano Oikos. Grazie al progetto vincitore di Democrazia Partecipata, quello che per anni è rimasto in silenzio sta tornando a vivere tra le mani, le idee e i sorrisi di chi ha creduto che un luogo abbandonato potesse trasformarsi in uno spazio di vita, gioco, natura e relazioni.

“Stiamo costruendo molto più di un parco. stiamo costruendo appartenenza, futuro, Bene comune. È questa la politica del fare che amiamo a Fontanelle: quella che ci chiama in prima persona, che ci fa rimboccare le maniche e ci unisce intorno a un sogno condiviso”, si legge in un post del comitato di quartiere Fontanelle insieme. “Attraverso la co-progettazione e l’autocostruzione, ognuno diventa parte viva del cambiamento, perché la Democrazia Partecipata è proprio questo: costruire insieme, dal basso, un luogo più bello, più verde, più nostro”, dichiara il portavoce.

I lavori proseguiranno nelle prossime settimane, passo dopo passo, per restituire una villetta piena di vita. Un sogno che continua a prendere forma.

